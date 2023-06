Capgemini : Jefferies reste positif malgré Accenture

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 210 euros sur Capgemini, au lendemain de la publication par son pair américain Accenture de ses résultats au titre de son troisième trimestre comptable.



Selon lui, ces résultats confirment le message largement attendu d'un ralentissement de la croissance du secteur, faisant suite à des points décevants de groupes de services en recrutement (secteur qu'il juge étroitement corrélé aux services informatiques).



Cependant, alors que le secteur ralentit, le broker dirait que cela est déjà pris en compte dans les objectifs affichés par la direction de Capgemini, ainsi que dans le consensus pour le groupe français de services informatiques.



