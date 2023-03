Capgemini : Jefferies reste à achat malgré Accenture

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 210 euros sur Capgemini, revenant sur les implications, pour le groupe de services informatiques français, des derniers résultats publiés par son pair américain Accenture.



Le broker espérait que 'la forte dynamique de sortie chez Capgemini (à la fois en termes de revenus et de prises de commandes) à partir de 2022 constituait une plateforme pour une activité supérieure au consensus au premier trimestre 2023'.



'Néanmoins, l'ampleur du ralentissement de croissance chez Accenture suggère que cette vue peut être trop optimiste', juge Jefferies, qui réduit ses prévisions de croissance organique vers le consensus mais laisse ses chiffres annuels largement inchangés.



