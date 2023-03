Capgemini : Jefferies confiant pour 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini et son objectif de cours de 210 euros, soit un potentiel de progression de 19%, estimant que 'les indicateurs avancés suggèrent un risque à la hausse pour 2023'.



'Capgemini a terminé 2022 sur une note positive, tous les indicateurs clés (croissance, marges et flux de trésorerie) ayant dépassé les attentes', souligne le broker, qui voit une poursuite de l'élan en 2023 et pense que les objectifs sont probablement prudents.



'La direction devrait être récompensée pour avoir fixé une barre basse pour 2023 et bien que l'action soit en hausse de 15% depuis le début de l'année, la décote actuelle de 20% par rapport aux pairs des services informatiques plus larges, semble sévère', pense-t-il.



