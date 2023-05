Capgemini : Invest Securities reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté de 220 à 218 euros, tout en laissant quasi-inchangées ses estimations 2023-25 'qui apparaissent désormais conservatrices (tout comme celles du consensus)'.



Le bureau d'études note qu'après des réalisations du premier trimestre 2023 'une nouvelle fois très solides et supérieures aux attentes', le management a indiqué viser désormais à minima le milieu de fourchette de sa guidance de chiffre d'affaires.



'S'il s'attend à un fléchissement temporaire de l'activité au cours des prochains trimestres en lien avec l'attentisme de certains clients face au contexte macro, le CEO a fait preuve d'optimisme quant aux perspectives à moyen terme', poursuit l'analyste.



