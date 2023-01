Capgemini : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Capgemini de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours actualisé de 178 à 200 euros, après la poursuite de la sous-performance récente du cours de Bourse, combinée à la détente de la prime de risque et des taux.



'A l'instar des autres best-in class de la Tech en Europe, Capgemini a souffert boursièrement en 2022, les performances opérationnelles impressionnantes passant au second plan face à la hausse des taux', rappelle l'analyste.



S'il abaisse légèrement ses BNA estimés pour 2022-24 (-0,5%/-4,5%/-2,9%), le bureau d'études pense que le groupe de services informatiques 'devrait être en mesure de bien mieux résister que lors des précédents cycles récessifs'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.