Capgemini : Hausse de +21% du résultat net pdg sur un an

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 160 millions d'euros en 2021, en croissance de +14,6% en données publiées par rapport à l'exercice 2020.



Cela représente une croissance de +15,1% à taux de change constants, légèrement supérieure à la fourchette révisée à la hausse de +14,5% à +15,0%.



La croissance organique du Groupe (c'est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s'élève donc à +10,2%.



Les prises de commandes s'élèvent à 19 462 millions d'euros, en hausse de +15,8% à taux de change constants par rapport à 2020.



Le résultat net part du Groupe est en hausse de +21% sur un an pour s'établir à 1 157 millions d'euros. Le bénéfice par action (non dilué) progresse de +20% à 6,87 euros.



