Capgemini : Étend son partenariat avec Google Cloud

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce une extension majeure de son partenariat stratégique de longue date avec Google Cloud dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA). Dans ce contexte, les deux partenaires comptent créer un centre d'excellence baptisé 'Global Generative AI Google Cloud Center of Excellence (CoE)' afin d'aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel des technologies de l'IA.



Les partenaires travailleront ensemble pour élargir rapidement les compétences en IA générative au sein des 65000 membres de la communauté Capgemini engagée avec Google Cloud.



' Capgemini apportera sa profonde expertise sectorielle et son considérable

expérience de l'IA générative pour aider les clients à profiter des avantages des solutions d'IA générative de GoogleCloud et découvrir de nouvelles sources de valeur commerciale', a commenté Aiman ​​​​Ezzat, directeur général de Capgemini.



