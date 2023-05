Capgemini : Deux contrats avec le gouvernement catalan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats d'une valeur de 37 millions d'euros sur une durée de deux ans auprès du gouvernement de la Catalogne.



La société de services informatiques indique qu'elle sera chargée d'accompagner l'administration catalane dans sa digitalisation et dans l'exploration de cas d'usage innovants en matière de métavers et d'intelligence artificielle.



Dans le cadre des deux contrats, qui pourraient être prolongés de trois années supplémentaires, Capgemini prendra notamment en charge le développement et la maintenance de tous les portails Web de la Généralité de Catalogne, ainsi que la supervision de ses intranets et de plus de 100 applications dédiées.



Capgemini précise que près de 200 de ses collaborateurs seront mobilisés dans le cadre du projet.



