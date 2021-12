Capgemini : Deutsche Bank voit une idée d'investissement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Capgemini, assortie d'un objectif de 240 euros, voyant dans le titre une bonne idée d'investissement sur le court terme ('short-term investment idea').



Au vu de la récente correction des marchés et de la sous-performance du titre face à Accenture, la référence dans le secteur, l'intermédiaire estime que les niveaux de cours actuels offrent une opportunité d'entrée intéressante.



Deutsche Bank conseille en effet de se positionner sur la valeur en perspective de deux prochains événements susceptibles de faire office de catalyseurs.



Il s'agit, selon lui, du webinaire investisseurs du 14 décembre, qui pourrait susciter l'intérêt d'investisseurs institutionnels préoccupés par les questions liées au développement durable, et d'autre part la publication des résultats annuels du 14 février, qui devrait être l'occasion pour le groupe de dévoiler les objectifs financiers pour son exercice 2022.



