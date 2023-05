Capgemini : Croissance de 11% du CA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Capgemini annonce un chiffre d'affaires de 5,73 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, en croissance de 10,9% (+10,7% à taux de change constants et +10,1% en organique).



'Dans un environnement économique toujours tendu, cette performance est portée en particulier par la dynamique des services à forte valeur ajoutée proposés par le groupe dans les domaines de l'Intelligent Industry et du Customer First', explique-t-il.



Les prises de commandes enregistrées sur le trimestre s'élèvent à 5,87 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 6,5% à taux de change constants. Le book-to-bill s'établit ainsi à 1,02, soit un niveau supérieur à la moyenne observée depuis 2017.



Pour 2023, Capgemini vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.