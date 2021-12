Capgemini : Contrat avec SAP et Carrefour France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini et SAP annoncent la signature d'un contrat avec Carrefour pour accompagner la transformation financière de la filiale française du groupe de distribution, avec une refonte de l'ensemble des processus de back-office financier.



Carrefour a décidé d'un programme international visant à définir un cadre de gestion commun à l'ensemble des équipes finance, assurer le déploiement de processus financiers efficients dans tous ses systèmes et mettre en conformité ces processus.



Dans le cadre de ce programme, Capgemini et SAP accompagnent Carrefour France dans le déploiement de la solution SAP S/4HANA, 'véritable socle numérique sur lequel les données financières et comptables vont s'articuler de façon transparente, simple, et accessible'.



