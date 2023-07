Capgemini : Collaboration étendue avec Microsoft dans l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Microsoft en vue d'accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) générative au sein du secteur de l'industrie.



Le groupe technologique français, qui travaille de longue date avec le géant américain des logiciels, explique que l'offre baptisée 'Azure Intelligent App Factory' est censée aider les entreprises du secteur manufacturier à déployer des capacités d'IA générative 'responsables et durables' à la vitesse souhaitée.



'Les récents développements technologiques liées à l'IA générative représentent des possibilités significatives pour les organisations qui veulent innover, et pourtant trop de projets dans l'IA n'atteignent jamais le stade de la production', a déploré Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini.



Capgemini et Microsoft rappellent qu'ils coopèrent déjà dans le domaine afin d'aider des entreprises issues des secteurs de la grande consommation, des sciences de la vie et de l'énergie à optimiser leurs investissements dans l'IA.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.