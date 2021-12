Capgemini : Collaboration avec Airtel en Inde pour la 5G

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce une future collaboration avec le fournisseur indien de solutions de communication Bharti Airtel, pour apporter des solutions de niveau entreprise fondées sur la 5G au marché indien.



Les deux groupes vont ainsi 'conjuguer leurs expériences en connectivité et solutionnage 5G, ainsi que leurs capacités d'intégration de systèmes, pour co-innover une gamme de cas d'utilisation adaptés à l'Inde'.



Deux cas d'utilisation ont déjà été déployés par Capgemini sur le Lab 5G d'Airtel à Manesar, portant sur la santé intelligente d'une part, et sur l'assistance à distance immersive pour les opérations et la maintenance sur terrain d'autre part.



