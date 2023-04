Capgemini : Choisi par Bruxelles pour le projet IoT-NGIN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant des services informatiques Capgemini indique avoir été sélectionné pour coordonner le projet IoT (Internet des Objets) de nouvelle génération dans le cadre de l'initiative Next Generation Internet (NGI) de la Commission européenne.



Le projet, appelé IoT-NGIN, sera financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE pour un montant de huit millions d'euros. Il rassemble 19 partenaires industriels, scientifiques et académiques, et durera jusqu'en septembre 2023.



Pour ce projet, Capgemini travaille sur des concepts de recherche novateurs. Il est également responsable de la communication du projet et de la promotion de ses résultats auprès de toutes les parties prenantes de la communauté IoT.



