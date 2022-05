Capgemini : Choisi par Airbus pour un programme de cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été sélectionné par Airbus pour mettre en oeuvre à l'échelle mondiale un programme de transformation cloud-first pour ses activités Commercial Aircraft et Helicopters, dont il gèrera de bout en bout les services d'infrastructure cloud.



Le groupe de services informatiques mènera la transformation et la modernisation des services existants en s'appuyant sur une approche intégrée aussi bien au niveau du cloud privé et public qu'au niveau des infrastructures existantes.



Capgemini fera évoluer l'environnement cloud vers une solution multi-hybride et introduira un modèle de paiement à l'usage. Une stratégie doit permettre à ces services cloud d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2024.



