Capgemini : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi sa recommandation sur Capgemini, qu'il porte de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' en raison de la résistance des marges et de la tarification favorable dont bénéficie le groupe technologique.



'Cap est devenu beaucoup plus résistant dans son modèle économique et l'utilisation de ses capacités, ce qui soutient sa marge, alors que l'évolution des prix devrait de son côté porter la croissance', explique l'intermédiaire dans une note de recherche.



Dès lors, l'analyste considère la dévalorisation de l'ordre de 35% dont le titre a été victime comme une réaction exagérée et percevons les niveaux actuels comme une bon point d'entrée.



Son objectif de cours passe ainsi de 190 à 210 euros.



