Capgemini : Acquisition de Rufus Leonard au Royaume Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir acquis Rufus Leonard, agence de design et d'expérience de marque basée à Londres, dont l'expertise va renforcer son offre de services 'customer first' au Royaume-Uni. L'opération a été finalisée ce 1er juin.



Spécialisée dans la transformation de marques de sociétés de services, Rufus Leonard emploie 70 personnes et compte parmi ses clients le WWF et AXA UK. Son équipe sera intégrée au sein de frog, société de Capgemini Invent au Royaume-Uni.



'Cette acquisition permettra d'apporter des services de créativité, de stratégie et de design aux entreprises qui placent leurs clients au coeur de leur transformation', explique le groupe français de services informatiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.