Capgemini : Acquisition de BTC Corporation au Japon

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de BTC Corporation au Japon, pour 'renforcer ses capacités en cloud et digital dans ce pays afin de répondre à la demande pour des services sur l'ensemble de la chaine de valeur'.



Basé à Tokyo, BTC s'appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels hautement qualifiés. Son portefeuille d'offres couvre notamment les services liés à l'intégration cloud destinés à accompagner la transformation digitale de ses clients.



Cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions préalables habituelles, y compris le dépôt d'une demande d'autorisation d'investissement à l'étranger, et devrait être finalisée dans les prochains mois.



