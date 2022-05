Capgemini : Accord en vue d'acquérir Chappuis Halder

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir Chappuis Halder, cabinet de conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur des services financiers, opération qui devrait être finalisée dans les prochains mois.



'Cette acquisition nous aidera à réaliser des projets de transformation à fort impact pour les clients de banque d'Investissement et de gestion de patrimoine', explique Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent.



Basé au Luxembourg, Chappuis Halder emploie près de 150 personnes et dispose de bureaux à New York, Montréal, Paris, Genève, Singapour et Hong Kong. Il fournit notamment des conseils sur la réglementation et en menant des projets liés à l'ESG.



