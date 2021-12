À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a ouvert un nouveau Cyber Defense Center (CDC) en Europe de l'Est, en Pologne.



Ce nouveau CDC en Pologne est axé sur la protection des données et la veille sur les menaces, afin d'aider les organisations, en Europe et dans le monde, à sécuriser leurs processus de transformation numérique et cloud, à améliorer leurs ressources informatiques et leur sécurité opérationnelle.



' Premier CDC de Capgemini de ce type en Europe de l'Est, l'installation jouera un rôle clé dans la protection des infrastructures critiques dans toute la région, ainsi que celles de nature mondiale ' indique le groupe.



Ce CDC Europe de l'Est se concentrera sur la sécurisation des systèmes d'infrastructures d'un certain nombre de secteurs.



