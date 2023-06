Capgemini : A été sélectionné pour un programme spatial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini, NAIS, Engineering D.HUB (Engineering Group) et RHEA Italy, ont été sélectionnés pour diriger l'un des deux projets Cyber Italy menés dans le cadre d'IRIDE, le programme spatial italien d'observation de la Terre.



Capgemini et ses partenaires dirigeront un projet axé sur un prototype de jumeaux numériques.



'Le projet se concentrera sur le territoire italien afin de développer un modèle numérique très précis (un jumeau numérique) de la terre pour la compréhension et la prévision du système planétaire et de ses interactions complexes avec les activités humaines' indique le groupe.



' Ce projet n'a été possible que grâce à notre grande expertise en matière de gestion de données et de mise en oeuvre de jumeaux numériques', déclare Eraldo Federici, responsable des industries manufacturières, aérospatiales et des sciences de la vie chez Capgemini en Italie.



