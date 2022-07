CAC 40 : Sélection d'un Turbo Put pour pause probable

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme du FUTURE CAC 40 entrevoit un potentiel intéressant sur cet indice qui constituera le sous-jacent d’un turbo PUT parfaitement adapté (4Z35C). Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par CITIGROUP, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de -20.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine et le mois de juillet se terminent sur une flamboyance avec des acheteurs totalement galvanisés par de très bons résultats et ce des deux cotés de l’Atlantique. En outre, l’idée d’une inflation qui ne se réfèrerait pas à Attila et serait donc à portée de taux modérés s’instille dans les esprits. Le Future CAC 40 ne se laisse ainsi pas intimider par la résistance des 6450 points. Les bougies blanches se sont succédées d’impressionnante manière mais l’on ne peut s’empêcher de songer à une petite pause pour ce début du mois le plus creux de l’année

PREVISION

Dans ce contexte et cet esprit, les investisseurs les plus actifs miseront sur un scénario baissier (PUT) en se positionnant sur le turbo PUT, émis par CITIGROUP et de code mnémonique 4Z35C, sur le FUTURE CAC 40, à 3.14 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent reviendra sur les 6380 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 6500 points On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 6770 points est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.