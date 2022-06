CAC 40 : Sélection d'un turbo put sur l'indice phare tricolore

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'indice CAC 40 qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (A9CHB).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 10.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine, puis de la première séance de la semaine suivante, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre. Il le deviendrait davantage en cas de validation d'une combinaison ce soir en trois corbeaux. Les deux dernières en date s'étaient soldé par des dégagements puissants (16, 17 et 18 février 2022), et 09, 10 et 11 mars 2020, en pleine panique boursière en début de pandémie, entre deux gaps majeurs...

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique A9CHB, sur CAC 40, à 5.670 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 5501.000 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 6178.000 points.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 6560 points (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.