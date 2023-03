Bureau veritas : Wendel met la pression en Bourse sur Bureau Veritas en émettant de la dette hybride

(BFM Bourse) - La société d'investissement a lancé une émission de 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas, dont elle détient 35,5% du capital. Cette opération survient quelques jours après la présentation par Wendel de sa stratégie.

Wendel utilise un moyen relativement simple pour se financer via une participation dans une société de son portefeuille: la dette hybride. La société d'investissement a en effet lancé ce mercredi une émission d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes du spécialiste des TIC (tests, inspections, certifications) Bureau Veritas, dont Wendel détient 35,5% du capital et 51,7% des droits de vote.

Cette émission porte sur un montant total de 750 millions d'euros et les obligations ont une maturité de trois ans pour un coupon annuel compris entre 2,125% et 2,875%.

Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, Wendel conserverait une participation d’environ 30,6% du capital et d’environ 46,1% des droits de vote de Bureau Veritas, indique Wendel.

La société d'investissement compte utiliser le produit de l'émission pour financer ses besoins généraux tout en diversifiant ses sources de financement.

Une nouvelle stratégie

Le timing de l'opération n'est pas anodin. L'annonce de ce financement survient quelques jours après que Wendel a présenté à la fois ses résultats financiers et la stratégie de son directeur général, Laurent Mignon, qui a rejoint à la fin de l'année dernière le groupe en provenance de BPCE. Wendel a ainsi annoncé vouloir mettre en œuvre "une gestion plus active" de son portefeuille, et compte investir environ 2 milliards d'euros dans les deux prochaines années dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord.

Le groupe avait aussi décidé de développer un nouveau métier, la gestion d'actifs pour compte de tiers, et avait indiqué qu'il serait "activement" impliqué dans Bureau Veritas afin "d'accélérer la création de valeur" .

"La semaine dernière, nous avons annoncé notre intention d’investir environ 2 milliards d’euros dans les deux prochaines années, tout en optimisant la flexibilité financière de Wendel. Cette opération nous permet de garder une exposition à la hausse du cours de Bureau Veritas, étant persuadés de son potentiel d’appréciation. Wendel continuera d’apporter son soutien actif à l’équipe de management de Bureau Veritas en vue de poursuivre sa création de valeur", a déclaré Laurent Mignon, cité dans le communiqué accompagnant l'annonce de l'opération ce mercredi.

L'action Bureau Veritas baisse

Bureau Veritas demeure la plus importante des trois participations cotées de Wendel. A fin décembre, sa part de 35,5% représentait un peu moins de 4 milliards d'euros.

Si l'annonce de ce financement hybride n'a que peu d'impact sur le cours de Wendel, qui recule de 0,6% vers 9h50, l'action Bureau Veritas, elle, cède de 3,6% accusant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.

Le financement de Wendel utilise des actions existantes Bureau Veritas et ne crée donc pas de dilution pour les actionnaires du groupe de TIC. Mais "le marché considère que cela peut être le début de la réduction de la participation de Wendel dans Bureau Veritas à un niveau relativement bas, ce qui peut créer un 'overhang' [une épée de Damoclès, une menace qui met sous pression une action, NDLR] sur le titre pendant un certain temps", explique un analyste.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse