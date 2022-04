Bureau veritas : Les solutions ESG, comme la vigueur du secteur pétrolier, ont porté l'activité de Bureau Veritas

(BFM Bourse) - Peu exposé au conflit russo-ukrainien, le géant tricolore des services d'inspection et de certification a vu sa croissance organique accélérer au premier trimestre 2022, soutenue par la demande de solutions liées à la durabilité et à l'ESG aussi bien que par la vigueur du secteur de l'énergie dans un contexte de prix du pétrole élevés.

Un trimestre plus que rassurant. Le titre Bureau Veritas, qui n'avait pas connu un bon début d'année (sous-performant le CAC 40 avec un repli cumulé de 11,6%), rebondit significativement vendredi matin dans la foulée du point d'activité du groupe pour le premier trimestre, révélant une accélération de la croissance organique au-delà des attentes. Vers 10h30, le cours du géant français de la certification regagne 4,69% à 27,01 euros, équivalent à une capitalisation de 12,2 milliards d'euros.

Lors des trois premiers mois de 2022 le chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'est élevé à 1,290 milliard d'euros, en progression de 11,7% en données brutes, soit une croissance organique estimée à +8%, à comparer à +6,6% au premier trimestre 2021. Le groupe reconnaît certes avoir bénéficié sur la période d'un effet de rattrapage suite à la cyberattaque qui avait freiné la croissance fin 2021.

L'effet périmètre a été minime (+0,5%), tandis que les variations des taux de change principalement du fait de l’appréciation du dollar (partiellement compensée par le recul de certaines devises émergentes) ont eu un impact net positif de 3,2%.

L'ensemble du portefeuille d'activités et des principales régions (Amériques, Moyen-Orient, Europe, Afrique et Asie-Pacifique) se sont inscrites en croissance sur ce trimestre. Le pôle Industrie, représentant un cinquième du portefeuille, s'est révélé le plus dynamique, en croissance organique de 119 % grâce à une forte activité dans le secteur "Power & Utilities" et à la reprise des marchés du pétrole et du gaz. Bureau Veritas souligne par ailleurs qu'une majorité de ses ventes (58%) sont liées à la durabilité au travers la Ligne Verte BV, pôle de services et de solutions permettant aux organisations privées et publiques de mesurer, mettre en œuvre et d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

"Nous avons très bien démarré l’année 2022 avec une forte croissance organique, soutenue par une bonne dynamique dans toutes nos activités", s'est félicité le directeur général Didier Michaud-Daniel. "La demande pour notre offre unique au monde liée à la durabilité continue d’accélérer et notre carnet de commandes est bien rempli : les services et solutions de la Ligne Verte BV sont en passe de représenter près de 60 % de nos ventes. De plus en plus de clients font appel à Bureau Veritas pour son expertise, son impartialité et son indépendance afin de les aider à bâtir la confiance autour de sujets au cœur de leurs défis ESG et de la société en général : santé, sécurité, qualité, protection de l'environnement et responsabilité sociale".

"Pour l'avenir, malgré l'environnement incertain auquel nous sommes actuellement confrontés, nous confirmons nos perspectives pour 2022", a ajouté le dirigeant. Ainsi, en l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité, Bureau Veritas prévoit toujours d’atteindre en 2022 une croissance organique "modérée à un chiffre" de son chiffre d’affaires tout en améliorant sa marge opérationnelle ajustée, et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse