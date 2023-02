Bureau veritas : Résultat net accru de 11% en 2022

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas publie un résultat net ajusté en hausse de 11% à 533,9 millions d'euros (1,18 euro par action) pour l'année écoulée, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 16%, en amélioration d'environ 10 points de base en excluant l'impact des confinements en Chine.



Le chiffre d'affaires du groupe de services d'inspection et de certification s'est monté à 5,65 milliards d'euros en 2022, en croissance de 7,8% sur une base organique (dont +9,3% au quatrième trimestre), et de 13,4% en données publiées.



Un dividende accru de 45,3% à 0,77 euro par action, payable en numéraire, sera proposé au titre de 2022. Bureau Veritas prévoit pour 2023 une croissance organique 'modérée à un chiffre' de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ajustée stable.



