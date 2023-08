À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur bpost, UBS rehausse son objectif de cours de 4,05 à 4,45 euros, une nouvelle cible légèrement inférieure de 4% au dernier cours de clôture de l'action du groupe postal belge.



Le broker relève ses estimations après une solide performance opérationnelle au deuxième trimestre, mais il prévient que 'les perspectives sont fortement dépendantes des enquêtes', et donc que 'les vents contraires potentiels des revues en cours demeurent'.



