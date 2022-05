Bpost : Plus prudent face au contexte économique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre bpost chute de 10% vendredi après-midi, les investisseurs se montrant déçus par les prévisions communiquées par l'opérateur postal belge à l'occasion de la parution de ses derniers résultats trimestriels.



Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, bpostgroup dit avoir signé un début d'année 'conforme aux prévisions', mais prévenu que ses performances financières annuelles pourraient être affectées par l'environnement macroéconomique défavorable.



Le groupe a fait état d'un excédent brut d'exploitation (Ebit) de 90 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 112,3 millions d'euros un an plus tôt.



Le total des produits d'exploitation du groupe s'est élevé à 1.038,5 millions d'euros, soit une hausse de 1,8% par rapport à la même

période l'année dernière.



Dans son communiqué, bpost indique que ces performances sont en ligne avec les prévisions d'Ebit publiées pour l'ensemble de l'année 2022, soit entre 280 et 310 millions d'euros.



Cependant, le groupe avertit que les perturbations observées récemment sur ses marchés, notamment au niveau de l'inflation, constituent une source d'incertitude susceptible de présenter un risque de baisse de ses prévisions pouvant s'élever jusqu'à 40 millions d'euros.



Avec le repli d'aujourd'hui, la valeur accuse désormais un repli de 28,8% depuis le début de l'année.



