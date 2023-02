Bpost : Peu de réaction après les résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - bpost a annoncé jeudi soir que la gestion réussie de son pic d'activité de fin d'année lui avait permis de dégager de solides résultats au titre du quatrième trimestre, en dépit d'une inflation 'record' et de la 'faible' confiance des consommateurs.



Le groupe postal belge indique avoir enregistré un EBIT ajusté de 77 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année écoulée, en baisse de 12,7% d'une année sur l'autre.



Le total de ses produits d'exploitation s'est élevé à 1.301,6 millions, en hausse de 0,1% par rapport à l'année précédente.



Pour l'exercice complet 2022, l'EBIT ajusté ressort à 278,5 millions d'euros, une performance légèrement inférieure à son objectif initial d'un résultat entre 280 et 310 millions d'euros.



Dans son communiqué, la société indique qu'elle a prévu de proposer à ses actionnaires un dividende total par action de 0,40 euro, sur la base d'un ratio de distribution de 33% du bénéfice net.



Pour 2023, bpostgroup dit s'attendre à un EBIT ajusté entre 240 et 260 millions d'euros.



Suite à ces annonces, le titre reculait de 0,3% vendredi matin à la Bourse de Bruxelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

