Bpost : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - bpost recule de près de 2% à Bruxelles sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Barclays à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours inchangé à 8,5 euros, dans une note sur l'opérateur postal belge et son pair néerlandais PostNL.



'Nous continuons d'apprécier le dossier bpost sur le long terme, mais reconnaissons les vents contraires à court terme d'un marché du e-commerce moins mature et d'une clarté limitée sur la stratégie et la politique d'allocation de capital', explique le broker.



