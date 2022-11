Bpost : Nomination d'un nouveau DG par intérim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bpost a annoncé hier soir, en marge de la publication de ses résultats de troisième trimestre, la nomination de Philippe Dartienne, son actuel directeur financier, au poste de directeur général par intérim.



Le groupe postal belge justifie sa décision par la perspective d'une poursuite de l'examen de conformité qui avait conduit Dirk Tirez à se retirer de ses fonctions de DG à la fin du mois d'octobre.



Henri de Romrée, qui assurait le rôle de DG intérimaire depuis cette date, va donc reprendre ses responsabilités en tant que CEO d'e la filiale e-Logistics North America.



Dans son communiqué, bpost explique que le pic d'activité de fin d'année à venir est crucial pour la société,, en particulier en Amérique du Nord.



L'opérateur, qui dit pâtir d'un environnement macro-économique toujours défavorable, a revu hier à la baisse sa prévision d'Ebit pour 2022, à présent envisagée entre 265 et 300 millions d'euros contre 280-310 millions précédemment.



A la Bourse de Bruxelles, le titre se repliait de plus de 5% jeudi matin suite à toutes ces annonces.



