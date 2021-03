Bpost : Nomination d'un CEO ad interim

(CercleFinance.com) - bpost annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Dirk Tirez comme CEO ad interim, lui demandant de 'continuer de mettre pleinement en oeuvre la stratégie de la société et de maintenir le dialogue social'.



Dirk Tirez occupe actuellement la position de chief legal and regulatory officer, company secretary de bpost et membre du comité exécutif. Il est également président du conseil d'administration de bpost bank.



Le conseil d'administration accélère la procédure de sélection d'un nouveau CEO. Le comité de rémunération et de nomination sera assisté dans ce processus par Korn Ferry, qui a été désigné comme executive search consultant.



