Bpost : Limogeage du CEO

(CercleFinance.com) - bpost indique que son conseil d'administration a décidé de mettre un terme, avec effet immédiat, à la collaboration avec Jean-Paul Van Avermaet en tant que CEO et de le suspendre jusqu'à l'AG du 12 mai en tant qu'administrateur dans l'intérêt de l'entreprise.



Sans préciser les raisons de ce départ, l'opérateur postal belge précise que les pouvoirs de gestion journalière sont délégués au président du conseil d'administration, et que la recherche d'un nouveau CEO a été lancée.



Le conseil demande également au comité exécutif de continuer de mettre en oeuvre la stratégie de bpost, et de se concentrer sur l'atteinte des résultats pour les business units mail & retail, parcels & logistics Europe-Asie et Amérique du Nord.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel