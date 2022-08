Bpost : Jefferies rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur bpost avec un objectif de cours rehaussé de six à sept euros, dans une note conjointe sur l'opérateur postal belge et sur son pair néerlandais PostNL.



'Les postes du Benelux ont fourni des messages mitigés sur l'impact de l'inflation et des dépenses plus faibles des consommateurs', note le broker, qui pointe des reculs des profits opérationnels au premier semestre de 21% chez bpost et de 78% chez PostNL.



'bpost voit désormais un risque de baisse réduit sur ses objectifs, alors que PostNL a abaissé les siens de 16%', poursuit Jefferies, précisant que le premier a tempéré les effets de l'inflation au premier semestre grâce à des réductions d'effectifs à temps plein.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.