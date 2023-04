Bpost : Dévisse en Bourse après avoir renoncé à ses objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - bpostgroup s'effondre en Bourse mardi après avoir retiré ses objectifs pour l'année 2023 suite aux résultats préliminaires d'un examen de conformité portant sur un contrat conclu avec l'Etat belge.



Le groupe postal belge indique que la procédure, toujours en cours, a révélé que des marges sur certains services fournis à l'Etat pourraient ne pas être conformes à la législation.



Cet examen concernait l'appel d'offres portant sur la concession pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique, mais bpost indique avoir volontairement entamé des examens de conformité relatifs à d'autres appels d'offres et contrats publics.



Anticipant un impact financier 'important' sur le dossier, l'opérateur dit avoir renoncé à ses objectifs annuels, puisque les estimations préliminaires font apparaître un impact sur l'Ebit ajusté de l'ordre de 25 à 50 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2023.



Dans l'attente d'une analyse juridique et financière plus poussée, bpostgroup dit ne pas être pas en mesure de donner des informations plus détaillées, en particulier concernant l'impact lié aux revenus historiques.



La société ajoute qu'elle s'efforcera de communiquer des informations plus détaillées 'dès que possible'.



Suite à ces annonces, le titre dévissait de plus de 18% mardi matin à la Bourse de Bruxelles, atteignant de nouveaux plus bas depuis son entrée en Bourse de 2013.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.