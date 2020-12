Bpost : Dévisse après sa présentation stratégique

(CercleFinance.com) - Bpost lâche 12% à Bruxelles, après la présentation par l'opérateur postal de sa nouvelle vision stratégique 2021-26, dans laquelle il déclare vouloir accélérer sa transformation, tout en restant un distributeur de courrier efficient en Belgique.



Il affiche un objectif de distribution de dividende de 30 à 50% de son profit net, inférieur au consensus, et n'a pas donné de prévision concrète en termes de résultat, hormis de 'plus que compenser la perte opérationnelle liée à l'activité courrier' sur 2021-26.



