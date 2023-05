Bpost : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Bpost s'adjuge plus de 5% à Bruxelles, au lendemain de la publication d'un EBIT ajusté en baisse de 16,5% à 77,6 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, pour un total des produits d'exploitation en hausse de 1% à 1,05 milliard.



'La performance dépasse légèrement les prévisions', pointe le groupe belge, qui met en avant 'les bonnes performances des colis, les augmentations de prix et l'attention constante portée à la productivité et à la maîtrise des coûts'.



L'opérateur postal rappelle que suite aux résultats préliminaires de l'examen de conformité des services fournis à l'État belge, il a retiré sa guidance annuelle d'EBIT ajusté le 24 avril. Un processus en cours vise à obtenir une vision claire et exhaustive des impacts financiers.



