Bpost : Berenberg reste à 'achat', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bpost, et ce malgré un objectif de cours ajusté de 11,75 à 11,40 euros, faisant quelques remarques encourageantes sur l'activité de l'opérateur postal historique de Belgique.



'Les résultats de Bpost devraient mettre un terme à des années de déclin alors que les marchés de croissance structurelle deviennent le principal moteur de profits', explique le broker dans sa note sur le groupe.



Selon lui, 'la vision du marché du groupe devrait passer d'une activité courrier historique à un opérateur d'e-commerce avec une présence globale, capitalisant sur la livraison et les opportunités logistiques en Europe et achevant le redressement de Radial US'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.