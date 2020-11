Bpost : Berenberg relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg relève sa recommandation sur le titre du groupe belge bpost de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de sept à 11,75 euros, dans une note consacrée à plusieurs opérateurs postaux européens.



'2020 s'est montrée une année volatile pour un secteur déjà sous pression, avec des dynamiques structurelles à long terme à la fois en courrier et en colis qui se sont accélérées avec la pandémie', souligne le broker.



'Alors que l'on revient vers une sorte de nouvelle normale en 2021, nous préférons ceux des opérateurs qui disposent d'une exposition plus élevée au commerce en ligne et de meilleurs profils géographiques', poursuit-il.



