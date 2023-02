BOURSE DIRECT : Relèvement du stop loss et de l'objectif de cours

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action BOURSE DIRECT invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

NB: les opérateurs qui auront suivi notre recommandation en date du 16/12/22 pourront conserver la position, en prenant soin d'ajuster le stop et l'objectif en fonction des présents éléments.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici les éléments techniques que nous présentions vendredi 16 décembre:

"La résistance graphique à 3,40 euros est de plus en plus fragilisée. Alors même qu'un triangle haussier se dessine et comprime les cours, sa borne basse étant constitué par la moyenne mobile à 50 jours (en orange) et sa borne haute par la résistance mentionnée. La rupture de cette résistance, si elle devait être rapide, validée par les volumes et la volatilité, libérerait un surcroit d'énergie acheteuse."

Cette résistance est désormais un support graphique significatif, tout comme l'est encore davantage la moyenne mobile à 50 jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action BOURSE DIRECT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre BOURSE DIRECT au cours de 3.540 € avec un objectif à 4.300 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 3.290 €.

Le conseil BFM Bourse BOURSE DIRECT Positif 3.540 € Objectif : 4.300 € Potentiel : +21.47 % Stop : 3.290 € Résistance(s) : 4.000 / 4.300 Support(s) : 3.400 / 3.200 / 3.160

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime