Boostheat : Tente de se relancer avec une offre logicielle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boostheat, un spécialiste de l'efficacité énergétique actuellement en phase de redressement, a annoncé jeudi qu'il allait tenter de se relancer avec le lancement d'un logiciel dédié à l'Internet des Objets (IoT).



Il s'agit d'une solution dite 'IoT Edge', qui permet traiter les données où elles sont collectées ou utilisées, plutôt que de les analyser par le biais du 'cloud'.



Cette approche constitue un moyen efficace d'analyser rapidement des données en temps réel pour donner plus d'autonomie aux machines par exemple.



Dans un communiqué, Boostheat explique qu'il a consacré les cinq dernières années à investir dans des solutions logicielles (IoT) afin d'accompagner son équipe R&D dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses pompes à chaleur.



Cette nouvelle offre doit permettre aux fabricants industriels/de machines, de créer des jumeaux numériques et des analyses optimisées avec une IA plus avancée et plus efficace qui pourront être utilisés pour améliorer l'efficacité, la productivité et la performance opérationnelle.



Cette solution sera d'abord proposée dans le cadre d'une première phase de tests avant son déploiement, dans un second temps, sur la base d'un modèle commercial qui sera défini ultérieurement.



Coté à la Bourse de Paris, l'action Boostheat était à l'équilibre jeudi midi après avoir démarré la séance sur les chapeaux de roue (+20%).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.