Boostheat : Ouverture d'un plan de cession préparé

(CercleFinance.com) - Boostheat, un fabricant de compresseurs thermiques permettant d'optimiser la consommation d'énergie, a annoncé jeudi avoir engagé une démarche de 'prépack cession', un outil juridique destiné à faciliter la reprise d'une entreprise en difficulté.



Ce dispositif doit offrir un cadre permettant de préparer une cession (totale ou partielle) des actifs et des activités tout en préservant au mieux les intérêts de l'entreprise, explique-t-elle dans un communiqué.



Il s'agit, selon la société lyonnaise, du cadre juridique le mieux adapté pour préserver les fondamentaux de l'entreprise et renforcer ses chances de trouver un nouveau partenaire dans les meilleurs délais.



La limite de dépôt des offres a été fixée au 28 septembre.



Dans son communiqué, la société ajoute avoir décidé de suspendre l'ensemble de ses activités non essentielles, afin de préserver sa trésorerie, qui atteint aujourd'hui 2,1 millions d'euros.



Boostheat avait récemment a annoncé son ambition de revenir sur le marché fin 2023 avec une pompe à chaleur thermique gaz double service (eau chaude sanitaire et chauffage du bâtiment), prioritairement en Allemagne.



Mais Berlin a depuis décidé, face à la crise énergétique, de favoriser l'électricité comme vecteur énergétique principal dans le secteur du chauffage de bâtiment au détriment du gaz, une situation appelée à entraîner la suspension des aides à l'installation de chaudières au gaz.



La cotation de ses actions est suspendue depuis le mercredi 31 août.



