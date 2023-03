Boostheat : Nouvelle levée de fonds via un tirage d'ORA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boostheat a annoncé mardi avoir levé 500.000 euros supplémentaires via le tirage d'une tranche d'obligations remboursables en actions (ORA) avec Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), une opération qui va lui permettre de financer le début de son plan de retournement.



Le spécialiste de l'efficacité énergétique, actuellement en phase de redressement, indique avoir reçu la confirmation de la part d'ITTO d'un engagement de financement d'au moins 500.000 euros par mois pendant la durée du contrat en cours, dès lors qu'HBR Investment Group conserve le contrôle de la société.



Pour rappel, les moyens financiers nécessaires pour financer la période d'observation et la mise en oeuvre du retournement projeté sont estimés à environ 7,9 millions d'euros jusqu'à fin 2023, dont 5,9 millions de coûts de fonctionnement et 900.000 euros pour la restructuration de la dette.



Sur ce point, HBR Investment Group - la holding de l'homme d'affaires Hugo Brugière - s'est engagée à désintéresser les créanciers de l'entreprise à hauteur de 720.000 euros pour apurer le passif de la société, dont 70.000 ont été versés à ce jour.



Boostheat annonce par ailleurs avoir circularisé son projet de plan de sauvegarde, qui devrait être adressé aux créanciers dans les jours à venir, avant une présentation de son plan de sauvegarde au Tribunal de Commerce aux environs de fin avril/début mai, sachant qu'une éventuelle validation mettrait fin à la procédure de sauvegarde.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.