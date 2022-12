Boostheat : Le scénario d'une liquidation judiciaire évoqué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boostheat a annoncé jeudi qu'il allait pouvoir financer la continuité de son plan de restructuration, sans pour autant exclure le scénario d'une cessation de paiements voire d'une liquidation judiciaire.



Le spécialiste de l'efficacité énergétique explique avoir demandé à être autorisé à recevoir un million d'euros de la part de HBR, la holding personnelle de son PDG Hugo Brugière, et à signer une ligne de financement de 30 millions d'euros avec European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO).



Ces opérations devaient permettre au fabricant de compresseurs thermiques de couvrir ses besoins de trésorerie, estimés à 2,3 millions d'euros, au titre de son projet de plan de sauvegarde.



En outre, Boostheat rappelle que HBR s'est porté garant à hauteur de 10 millions d'euros, couvrant ainsi le risque de liquidité de l'entreprise sur les 12 prochains mois.



Pour autant, le juge-commissaire a rejeté l'ensemble des demandes

de la société, un rejet qui pourrait entraîner une cessation des paiements et donc une possible liquidation judiciaire de la société.



Dans ce contexte, HBR dit s'être rapproché rapprochée du fonds de capital-investissement Iris afin que ce dernier lui transfère le contrat en cours d'émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (ORA) de 10 millions d'euros, dont sept millions restent à utiliser.



Cette solution pourrait permettre à Boostheat d'assurer le financement de la période d'observation et la réorganisation indispensable à la pérennité de l'exploitation, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des

créanciers.



'Je regrette profondément l'évolution de la procédure', a déclaré Hugo Brugière, le PDG de Boostheat, tout en assurant vouloir donner ainsi à l'entreprise toutes les chances que son projet industriel mérite.



La cotation du cours de Bourse de la société est suspendue depuis la fin du mois d'août.



