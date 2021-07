Boiron : Baisse de 25% des ventes au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boiron annonce des ventes cumulées du premier semestre 2021 en baisse de 25,1% à 189,9 millions d'euros, fortement impactées par le recul du premier trimestre, dans un contexte de déremboursement de l'homéopathie en France et de crise sanitaire mondiale.



Etant donné la forte baisse d'activité, le résultat opérationnel du premier semestre se traduira par une perte, mais Boiron anticipe un résultat opérationnel annuel positif, bien qu'en recul par rapport à l'année 2020.



Selon le groupe, il 'bénéficiera de l'effet de base de la réorganisation en France provisionnée en 2020, d'une première partie des économies consécutives à cette réorganisation, et de la poursuite des économies sur les charges opérationnelles'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.