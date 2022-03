Biosynex : EuroLand Corporate reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EuroLand Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Biosynex, au regard du potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours qui ressort à 37 euros après mise à jour de son modèle de valorisation pour le fournisseur de tests de diagnostic rapide (TDR).



'Après une année 2021 tirée par une activité Covid-19 fortement génératrice de cash, Biosynex dispose de moyens significatifs afin de financer sa croissance future notamment sur le plan des acquisitions', souligne l'analyste.



Selon lui, l'intérêt grandissant pour les TDR ainsi que les récentes acquisitions devraient permettre à Biosynex de capter la croissance sur ce marché et il devrait aussi sa politique d'acquisition afin d'élargir ses marchés et son portefeuille technologique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.