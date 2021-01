Biosynex : Euroland Corporate relève sa cible après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réitère sa recommandation 'achat' sur Biosynex et relève son objectif de cours de 25 à 30 euros, après une mise à jour de ses estimations dans le sillage d'un 'excellent CA 2020 de 154 millions d'euros, soit une croissance de 338%'.



'Le groupe a très largement profité du contexte sanitaire, essentiellement grâce à la vente de produits de prévention et de dépistage de la Covid-19', explique l'analyste, ajoutant que 'le management demeure confiant et anticipe une amélioration de sa rentabilité'.



