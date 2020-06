Biophytis : Réalisation d'une augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant total de quatre millions d'euros, réalisée le 22 juin après la clôture du marché. Les titres ont été souscrits par un investisseur spécialisé dans les sciences de la vie.



Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 6.060.606 actions nouvelles à un prix de 0,66 euro par action. Il vient compléter les outils de financement déjà en place et permet à la société de biotechnologie d'assurer son financement au-delà des 12 prochains mois.



Le règlement-livraison des titres interviendra le 24 juin, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris au plus tard le 29 juin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIOPHYTIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok