Biophytis : Le titre brille après les résultats d'une étude

(CercleFinance.com) - Biophytis enregistre jeudi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris, le marché saluant les résultats complets d'une étude de phase 2-3 dans les formes sévères de la Covid-19.



Autour de 12h00, le titre société de biotechnologie s'adjuge plus de 24

% alors que l'indice Euronext Growth All-Share cède 1%.



D'après Biophytis, les conclusions de l'essai - qui visait à évaluer l'efficacité et la sécurité de Sarconeos (BIO101) chez les patients Covid hospitalisés avec risque d'insuffisance respiratoire - soutiennent 'fortement' le potentiel thérapeutique du comprimé.



Pour ce qui concerne l'insuffisance respiratoire ou le décès précoce, les analyses post-hoc montrent une réduction comprise entre 45% et 53% du risque au bout de 28 jours, une performance qualifiée d''impressionnante' par l'entreprise.



Biophytis indique que ces résultats 'supérieurs aux attentes' l'incitent à poursuivre le développement de la molécule dans cette indication, avec l'objectif de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en 2023.



L'action accuse encore un recul de près de 85% depuis le début de l'année.



