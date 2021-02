Biomerieux : Les profits de Biomérieux s'envolent avec le Covid... de même que les dividendes

(BFM Bourse) - Le laboratoire pharmaceutique a fait part de résultats annuels en forte progression, soutenus par sa gamme de tests de diagnostic moléculaire, et table encore sur une croissance organique de 5 à 8% en 2021. Le marché apprécie.

Porté par la crise sanitaire, le spécialiste tricolore du diagnostic in vitro a réalisé l'une des toutes meilleures performances du SBF 120 lors de l'année écoulée (+45,6%, soit mieux que n'importe quel groupe du CAC).

Et après avoir touché mi-octobre 2020, un point haut depuis novembre 2018, le titre a par la suite subi le retournement sectoriel induit par les perspectives de reprise économique, ainsi qu'une dégradation de Berenberg qui s'interrogeait sur "le paysage post-Covid" dans le secteur des services et technologies médicales. Il a ainsi reflué de 144 à 108 euros (à la clôture de ce mardi). Soutenu par les perspectives de croissance solides dévoilées par Biomérieux à l'occasion de ses résultats annuels, celui-ci repart à la hausse et affiche un gain de 4% à 112,8 euros peu après 12h.

Des bénéfices qui s'envolent avec le Covid

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 404 millions d'euros en 2020, en hausse de 48,2% sur un an. Le résultat opérationnel courant contributif, indicateur clé privilégié par la société, a de son côté atteint 613 millions d'euros (+58% en publiées, +66% en organique, c'est à dire à périmètre et taux de changes constants), soit une marge de 19,6% du chiffre d'affaires contre 14,5% un an auparavant. Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint 3,12 milliards d'euros, en hausse de 16,6% (+19,7% à taux de change et périmètre constants).

"Dans le contexte exceptionnel que connait le monde depuis un an, Biomérieux s’est fortement mobilisé et a démontré une nouvelle fois la pertinence de ses solutions. Notre positionnement de spécialiste du diagnostic in vitro et notre développement de solutions adaptées à la détection de la Covid-19 nous ont permis de réaliser de remarquables performances commerciales et financières" se félicite le PDG Alexandre Mérieux - dont la famille détient toujours 58% du capital du groupe créé par son arrière grand-père en 1897.

Dans le détail, le pôle des applications cliniques, qui représente 85% du chiffre d'affaires de Biomérieux et regroupe notamment les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire, a enregistré une croissance organique de plus de 23% à 2,66 milliards d'euros. Il a été particulièrement dynamisé par la division biologie moléculaire (+83,8% en organique à 1,2 milliard d'euros), grâce à la forte demande pour son panel respiratoire de diagnostic du Covid-19. Au sein de ce pôle, la gamme de microbiologie reste toutefois en retrait sur un an (-5,3% à 950,7 millions d'euros), malgré un retour de la croissance des ventes de réactifs d'hémoculture au quatrième trimestre 2020.

Un dividende de 0,62 euro par action

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles a, lui, légèrement augmenté sur un an (+2,3% en organique à 454,7 millions d'euros) après avoir été freiné durant la majeure partie de 2020 par la décroissance du marché agroalimentaire. Par région, l'Amérique du Nord, plus gros marché de la société, a vu les ventes grimper de près de 40% en organique à 1,43 milliard d'euros (soit 45,7% des revenus de Biomérieux) en 2020, pour une progression d'environ 8% en Europe, son deuxième marché quand l'Asie-Pacifique est, elle, restée quasi stable (+0,6%).

Ces résultats ressortent "légèrement au-dessus des attentes sur le volet de la marge d'Ebitda, alors que les ventes sont conformes" aux prévisions du marché, soulignent les analystes d'Invest Securities. Fort de cet exercice convaincant, le conseil d’administration de Biomérieux proposera à l’assemblée générale du 20 mai prochain d’approuver un dividende de 0,62 euro par action (contre 0,19 euro au titre de l'exercice 2019 et 0,35 euro l'année encore avant), pour un montant total de 73 millions d’euros.

Le groupe a par ailleurs fait preuve de solides perspectives pour l'exercice en cours. "Dans un contexte où l’incertitude prédomine toujours", Biomérieux vise en effet une nouvelle progression des ventes -"comprise entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants", avec une hausse qui devrait être "être particulièrement dynamique au premier semestre, dans la tendance du 4e trimestre, qui a vu les ventes bondir de plus de 20%". Le résultat opérationnel courant devrait par ailleurs ressortir "en ligne avec celui de 2020" à changes courants.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse